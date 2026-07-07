Закон о запрете авторизации через иностранные сервисы вступил в силу в РФ

Закон о запрете авторизации через иностранные сервисы вступил в силу в РФ

В России вступил в силу закон, согласно которому владельцы российских сайтов и приложений обязаны отказаться от иностранных систем авторизации. За нарушение им грозят штрафы до 700 тыс. рублей.

Согласно документу, авторизация пользователей из России допускается исключительно с применением отечественных инструментов: российского номера телефона, портала «Госуслуги», биометрии либо иной информационной системы. При этом требования закона распространяются только на владельцев сайтов и приложений — физических и юридических лиц, но не на самих пользователей.

В Госдуме ранее заверяли, что для подавляющего большинства россиян изменения пройдут практически незаметно, а штрафовать рядовых пользователей за наличие зарубежных аккаунтов никто не будет. Отмечалось, что те, кто регистрировался через иностранную электронную почту, смогут по-прежнему использовать ее для входа.

Административная ответственность за несоблюдение требований об авторизации разрешенными способами предусмотрена исключительно для владельцев площадок. Штрафы составят: для граждан — от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 до 700 тыс. рублей. При повторных нарушениях максимальный штраф для юрлиц возрастет до 1,4 млн рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о профилактике киберпреступлений в России. Нововведение позволит регионам систематизировать работу по борьбе с интернет-мошенниками. Местные власти смогут включать в свои программы конкретные меры защиты от новых схем обмана.