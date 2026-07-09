Рособрнадзор введет обязательный устный экзамен по истории Глава Рособрнадзора сообщил о введении устного экзамена по истории в 9-х классах

Рособрнадзор разрабатывает модель проведения обязательного устного экзамена по истории для девятиклассников, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, нововведение стартует с 2028 года, а сейчас отрабатываются возможные форматы проведения.

Принято решение, что в 9-х классах будет обязательно устный экзамен по истории, и он стартует с 2028 года. Сейчас отрабатываются модели проведения такого экзамена, — сказал он.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб сообщил, что при пересдаче единого государственного экзамена комиссии необходимо засчитывать лучший результат из двух попыток. По его словам, действующий регламент создает дополнительное психологическое давление для школьников.

Также стало известно, что Санкт-Петербург стал рекордсменом по количеству выпускников, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ в 2026 году. Всего в Северной столице такого результата добились 914 человек. «Серебро» в рейтинге забрала Московская область. В ней 836 учеников сдали экзамен на 100 баллов.