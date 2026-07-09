Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 08:23

Рособрнадзор введет обязательный устный экзамен по истории

Глава Рособрнадзора сообщил о введении устного экзамена по истории в 9-х классах

Анзор Музаев Анзор Музаев Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Рособрнадзор разрабатывает модель проведения обязательного устного экзамена по истории для девятиклассников, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, нововведение стартует с 2028 года, а сейчас отрабатываются возможные форматы проведения.

Принято решение, что в 9-х классах будет обязательно устный экзамен по истории, и он стартует с 2028 года. Сейчас отрабатываются модели проведения такого экзамена, — сказал он.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб сообщил, что при пересдаче единого государственного экзамена комиссии необходимо засчитывать лучший результат из двух попыток. По его словам, действующий регламент создает дополнительное психологическое давление для школьников.

Также стало известно, что Санкт-Петербург стал рекордсменом по количеству выпускников, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ в 2026 году. Всего в Северной столице такого результата добились 914 человек. «Серебро» в рейтинге забрала Московская область. В ней 836 учеников сдали экзамен на 100 баллов.

Общество
Рособрнадзор
История
экзамены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бойцы ВСУ пытались убить мирного жителя на скутере
Найдено тело второй пропавшей в Туве девочки
Цой раскрыла диагноз после слухов о лечении в онкоцентре
Трамп заявил о «множестве способов» победить Иран
В НАТО раскрыли, какое оружие исчезнет в Европе из-за США
Мужчина выстрелил в бывшую жену, чтобы скрыть измену
Стало известно о жертвах и пострадавших в Иране при ударах США
В Дагестане снова ввели ЧС из-за подтопления
«Они же на фронте»: Журавлеву дали совет после резонансного интервью
В Белгородской области скончался пострадавший от удара дрона 1 июля
Иран атаковал американские военные объекты в Персидском заливе
Shaman ответил на слухи о падении со сцены в Перми
Врачи спасли ребенка с магнитами внутри
Найдено тело одной из пропавших в Туве девочек
Удары США по Ирану парализовали движение в Ормузском проливе
«Устали от нападок»: стало известно, почему НАТО разваливается на глазах
В НАТО заявили, что Европа готова к выводу войск США
Пострадавшей под Белгородом потребовалась помощь столичных медиков
Европарламент потребовал проверить главу ФИФА из-за просьбы Трампа
В Дагестане вода прорвала дамбу
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.