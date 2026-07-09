Страшная авария на трассе М-10 «Россия» унесла жизни двоих детей Двое детей погибли в ДТП на трассе М-10 «Россия» в Тверской области

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП на трассе М-10 «Россия» в Вышневолоцком муниципальном округе Тверской области, сообщает региональная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале. Предварительно, Hyundai Solaris на 291-м км автодороги выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом.

По предварительной информации, <...> на 291-м км ФАД М-10 «Россия» Вышневолоцкого муниципального округа водитель Hyundai Solaris выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с а/м КамАЗ, — отметили в ведомстве.

Погибли водитель и три пассажира легковушки, среди которых двое несовершеннолетних: 14-летняя девочка и четырехлетний мальчик. На месте трагедии работают оперативные службы.

Ранее водитель легковушки сбил 14-летнего подростка в Новой Москве. Инцидент произошел на пешеходном переходе около дома № 10 на улице Александра Печерского в Филимонковском районе. Пострадавшего госпитализировали.

До этого в Краснодаре водитель насмерть сбил пешехода и, по предварительным данным, пытался специально наехать на группу людей. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.