Легковушка сбила подростка в Новой Москве

Водитель легковушки сбил 14-летнего подростка в Новой Москве, сообщила РИА Новости пресс-служба столичного главка МВД России. Пострадавшего госпитализировали.

Инцидент произошел на пешеходном переходе около дома № 10 на улице Александра Печерского в Филимонковском районе. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее водитель в Краснодаре пытался сбить группу пешеходов. По итогам произошедшего один человек погиб и еще один получил травмы. По предварительной информации, водитель после инцидента вышел из машины и перенес пострадавшего на видное место, после чего скрылся. Мужчина скончался на месте. Следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело.

В Новокузнецке под колеса машины попал десятилетний мальчик на электросамокате. Авария произошла в одном из дворов на улице Ермакова. На место ДТП быстро приехали полицейские и бригада скорой помощи. Медики доставили пострадавшего в травмпункт. Ребенок не получил серьезных травм.