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09 июля 2026 в 08:05

Названы симптомы венерической болезни, похожей на обычную травму

Врач Тен: красное пятно на коже может быть симптомом мягкого шанкра

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Красное пятно на коже может быть симптомом мягкого шанкра, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, данное заболевание часто путают с герпесом, сифилисом или обычной бытовой травмой из-за схожести первичных проявлений.

Симптомы у мягкого шанкра довольно характерные, но их легко спутать с герпесом, сифилисом или просто травмой. На первой стадии виднеется маленькое красное пятнышко или пустула, которая быстро превращается в язву. У нее неровные края и сильная болезненность. Несколько штук могут сливаться в одну большую. У мужчин инфекция проявляется на крайней плоти, головке и стволе полового органа, уздечке, у женщин — на малых и больших половых губах, — пояснила Тен.

По ее словам, вторая стадия заболевания наступает примерно через одну-две недели и характеризуется поражением лимфатической системы. Она уточнила, что примерно у половины инфицированных пациентов увеличиваются паховые лимфоузлы, причем этот процесс чаще всего происходит на той же стороне, где располагается первичная язва.

Вторая стадия заражения мягким шанкром сопровождается воспаленным паховым лимфоузлом. Она наступает примерно через одну-две недели после появления язвы. Это происходит у половины больных. Как это выглядит? Узел становится плотным, болезненным. Он образовывается на той же стороне, где была язва. Через неделю узел нагнаивается. Внутри образуется полость с густым гноем. Он вскрывается наружу через свищ, вытекает желто-зеленый гной. Это очень больно. Бубон при мягком шанкре — это не просто увеличенный узел, а именно гнойное расплавление. После вскрытия остается язва, которая заживает долго, с рубцом, — заключила Тен.

Ранее итальянский врач Эмануэле Тровато заявил, что наиболее высокий уровень распространения инфекций, передающихся половым путем, в Европе фиксируется среди мужчин, имеющих сексуальные контакты с представителями сильного пола (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По его словам, в группу риска также входят молодые люди с несколькими партнерами.

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