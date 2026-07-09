В Крыму рассказали о криминале среди властей Украины Константинов: криминал стал неотъемлемой частью происходящего на Украине

Криминал стал неотъемлемой частью деятельности нынешних украинских властей, заявил ТАСС председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов. Так он прокомментировал убийство под Киевом Анастасии Березовской, которую связывали с делом о покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Криминал — неотъемлемая часть киевского режима. Это очевидно. Мы в Крыму это хорошо знаем, знаем их подходы в политике, в бизнесе. Все совершенные ими преступления, заказные убийства, раздел сфер влияния наглядно показывают безнадежность этого режима, — рассказал Константинов.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что тело Березовской было обнаружено под Киевом. По данным ведомства, женщина являлась подозреваемой по делу о покушении. Ведомство позже сообщило о задержании двух человек по подозрению в ее убийстве. Один из них, как утверждает украинская спецслужба, является действующим сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. Второй задержанный был экс-сотрудником украинских правоохранительных органов.