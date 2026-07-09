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09 июля 2026 в 07:42

В Крыму рассказали о криминале среди властей Украины

Константинов: криминал стал неотъемлемой частью происходящего на Украине

Владимир Константинов Владимир Константинов Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости
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Криминал стал неотъемлемой частью деятельности нынешних украинских властей, заявил ТАСС председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов. Так он прокомментировал убийство под Киевом Анастасии Березовской, которую связывали с делом о покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Криминал — неотъемлемая часть киевского режима. Это очевидно. Мы в Крыму это хорошо знаем, знаем их подходы в политике, в бизнесе. Все совершенные ими преступления, заказные убийства, раздел сфер влияния наглядно показывают безнадежность этого режима, — рассказал Константинов.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что тело Березовской было обнаружено под Киевом. По данным ведомства, женщина являлась подозреваемой по делу о покушении. Ведомство позже сообщило о задержании двух человек по подозрению в ее убийстве. Один из них, как утверждает украинская спецслужба, является действующим сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. Второй задержанный был экс-сотрудником украинских правоохранительных органов.

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