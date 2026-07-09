«Случилась страшная ситуация»: певица Марго о сталкерше Певица Марго рассказала, что к ней в дом пришла фанатка-сталкерша

Певица Марго на концерте «Звезды хайпа» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи» рассказала NEWS.ru, что к ней в загородный дом пришла сталкерша. Артистка призналась, что теперь вынуждена поменять место жительства.

Случилась страшная ситуация. Ко мне в дом пробралась поклонница, она тарабанила мне в стекла. Больше всего этого я боялась. Там панорамные стекла. Я боялась: вдруг кто-то придет, и вот она пришла. Мне пришлось выйти, она начала рыдать, — рассказала Марго.

Артистка призналась, что сама допустила ошибку, выставив видео с домом, в котором не был скрыт адрес. Она подчеркивала, что загородный дом, где она живет, находится в охраняемом, закрытом поселке, но это не помешало сталкерше. Марго отказалась рассказывать, куда она теперь переезжает, в целях безопасности, но открыла, что это тоже будет загородный дом.

Я пожила в своем доме, осознала, что это круто, — свое пространство, можно выйти на улицу и дышать свежим воздухом, поэтому теперь все, я не перееду обратно в квартиру, — сказала артистка.

Ранее певица, ведущая и актриса Елена Север рассказала NEWS.ru, что поддерживает идеальную фигуру после рождения внука с помощью постоянной физической активности. Артистка поделилась, что особенно любит заниматься фитнесом, пилатесом, хайкингом и плаванием.