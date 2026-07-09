Климатолог раскрыла причины аномальной жары в США и мире Климатолог Хэйхо связала аномальную жару в США и мире с деятельностью человека

Нынешняя волна аномальной жары в США и мире не является следствием природных циклов или изменения солнечной активности, а вызвана деятельностью человека, заявила РИА Новости климатолог и профессор Техасского технологического университета Кэтрин Хэйхо. По ее словам, Земля нагревается быстрее, чем когда-либо за всю историю человечества.

Земля нагревается быстрее, чем когда-либо за всю историю человечества, и виноваты в этом мы. В частности, почти три четверти потепления связаны с выбросами парниковых газов при сжигании угля, газа и нефти. Оставшаяся четверть приходится на вырубку лесов, изменения в землепользовании и неустойчивое сельское хозяйство, — отметила она.

Хэйхо подчеркнула, что нынешнюю жару нельзя объяснить естественными факторами, такими как солнечная активность или вулканические извержения. Напротив, если учитывать только природные причины, Земля сейчас должна была бы немного охлаждаться, а не нагреваться. Ранее метеослужбы ряда стран фиксировали рекордные температуры в ряде регионов. В научном сообществе продолжаются дискуссии о темпах глобального потепления и необходимых мерах по сокращению выбросов.

Ранее в связи с волной невыносимого зноя в Европе в Сети снова заговорили о Большом адронном коллайдере. Разбирается самая жуткая теория года о том, совпадение ли это или заговор.