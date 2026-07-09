Украинские военнослужащие привлекают студентов Шосткинского высшего профессионального училища к ремонту автомобильной техники ВСУ, передают РИА Новости со ссылкой на силовые структуры. По предоставленной информации, студентов направляют на работы в принудительном порядке.

Источник заявил, что на базе училища украинское командование организовало ремонтные цеха для обслуживания автомобильной техники ВСУ, чем и заставляют заниматься студентов. Других подробностей собеседник агентства не привел.

Ранее военнослужащий украинской армии, находившийся в статусе самовольно оставившего часть, ограбил женщину в Киеве, угрожая ей боевой гранатой. Злоумышленник оказался 41-летним солдатом, он вырвал золотую серьгу из уха пострадавшей и сбежал. Вскоре дезертир был задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

До этого в Одесской области украинский военнослужащий, дезертировавший из части, подорвал боевую гранату при попытке полицейских проверить его документы. Инцидент произошел после того, как патрульные остановили 56-летнего водителя мопеда за нарушение ПДД.