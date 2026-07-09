«Могу не работать до старости»: певица Марго о деньгах Певица Марго призналась, что финансово обеспечена и может не работать до пенсии

Певица Марго на концерте «Звезды хайпа» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи» рассказала NEWS.ru, что финансово обеспечена настолько, что может не работать до пенсии. Она добавила, что работать ее заставляет страсть к люксовым вещам.

Я могу не работать уже до самой старости, прямо сейчас выйти на пенсию и не работать. Это если не учитывая люксовые бутики. Поэтому мне нужно еще больше денег. Я как сумасшедшая работаю без выходных, очень много работаю. Я люблю свою работу. Выступаю, снимаю влоги, даю интервью, много гастролирую этим летом, — сказала Марго.

Певица отметила, что у нее очень большие траты: так, производство одного клипа обходится в 30 млн рублей. По словам певицы, для комфортной жизни ей также нужны миллионы рублей.

Я не очень люблю считать деньги и свои, и чужие. У меня есть бухгалтер для этого. Я профессионал, чтобы тратить, — призналась Марго.

До этого Марго рассказала NEWS.ru, что к ней в загородный дом пришла сталкерша, которая «тарабанила ей в стекла». Артистка призналась, что теперь вынуждена поменять место жительства.