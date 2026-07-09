Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 08:52

«Могу не работать до старости»: певица Марго о деньгах

Певица Марго призналась, что финансово обеспечена и может не работать до пенсии

Певица Margo (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) Певица Margo (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певица Марго на концерте «Звезды хайпа» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи» рассказала NEWS.ru, что финансово обеспечена настолько, что может не работать до пенсии. Она добавила, что работать ее заставляет страсть к люксовым вещам.

Я могу не работать уже до самой старости, прямо сейчас выйти на пенсию и не работать. Это если не учитывая люксовые бутики. Поэтому мне нужно еще больше денег. Я как сумасшедшая работаю без выходных, очень много работаю. Я люблю свою работу. Выступаю, снимаю влоги, даю интервью, много гастролирую этим летом, — сказала Марго.

Певица отметила, что у нее очень большие траты: так, производство одного клипа обходится в 30 млн рублей. По словам певицы, для комфортной жизни ей также нужны миллионы рублей.

Я не очень люблю считать деньги и свои, и чужие. У меня есть бухгалтер для этого. Я профессионал, чтобы тратить, — призналась Марго.

До этого Марго рассказала NEWS.ru, что к ней в загородный дом пришла сталкерша, которая «тарабанила ей в стекла». Артистка призналась, что теперь вынуждена поменять место жительства.

пенсия
старость
певицы
миллионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В НАТО раскрыли, без какого оружия останется Европа
Мужчина выстрелил в бывшую жену, чтобы скрыть измену
Стало известно о жертвах и пострадавших в Иране при ударах США
В Дагестане снова ввели ЧС из-за подтопления
Поплавская обратилась к Журавлеву после скандального интервью
В Белгородской области скончался пострадавший от удара дрона 1 июля
Иран атаковал американские военные объекты в Персидском заливе
Shaman ответил на слухи о падении со сцены в Перми
Врачи спасли ребенка с магнитами внутри
Найдено тело одной из пропавших в Туве девочек
Удары США по Ирану парализовали движение в Ормузском проливе
«Устали от нападок»: стало известно, почему НАТО разваливается на глазах
В НАТО заявили, что Европа готова к выводу войск США
Пострадавшей под Белгородом потребовалась помощь столичных медиков
Европарламент потребовал проверить главу ФИФА из-за просьбы Трампа
В Дагестане вода прорвала дамбу
Один россиянин погиб, еще 22 ранены при атаках ВСУ на один из регионов
В ФСБ раскрыли детали вербовки задержанной по делу о подготовке теракта
Силовики задержали члена правления оппозиционной партии «Мать Армения»
В Сети появились кадры задержания неудавшейся террористки
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.