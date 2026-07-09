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09 июля 2026 в 08:05

Поиски вертолета Robinson R44 в Приморье расширили до 8 тыс. гектаров

Фото: Alexander Legky/Global Look Press
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Площадь обследованной территории в ходе поисков пропавшего в Приморском крае вертолета Robinson R44 достигла 8 тыс. гектаров, сообщили ТАСС в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий региона. К поисковой операции привлечены 113 человек.

Штаб продолжает работу в Тернейском муниципальном округе, где ранее был введен режим повышенной готовности. В министерстве сообщили, что наземные группы обследовали около 8 тыс. гектаров тайги. Поиски продолжаются.

Ранее стало известно об увеличении количества участников операции по поиску до 110 человек. На тот момент в обследовании местности участвовали около 70 человек. В поисках задействованы сотрудники «Приморской авиабазы», спасатели МЧС и представители краевой поисково-спасательной службы.

До этого сообщалось, что вертолет, по предварительным данным, мог рухнуть в море. В пресс-службе краевого Министерства по делам ГО и ЧС предположили, что это может быть причиной отсутствия сигналов с его радиомаяков.

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