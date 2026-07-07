Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
07 июля 2026 в 12:00

Крупная партия наркотиков стоила женщине свободы на 11 лет

Жительницу Приморья осудили на 11,5 года за попытку сбыта 20 кг наркотиков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жительницу Приморского края приговорили к 11 годам и 6 месяцам колонии за попытку сбыта почти 20 кг наркотиков в Иркутске, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов региона. Также женщине назначили штраф в размере 300 тыс. рублей.

Суд установил, что в 2024 году она вступила в сговор с неизвестными лицами через мессенджер и получила наркотики из двух тайников. После этого женщина отправилась на поезде в Иркутскую область, где была задержана сотрудниками УФСБ.

При назначении наказания суд учел, что преступление было совершено во время испытательного срока по предыдущему условному приговору за аналогичное деяние. Условное осуждение отменили, а изъятые наркотики постановили уничтожить.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали 27 человек в регионах России за оборот наркотиков. По ее словам, были изъяты 150 кг запрещенных веществ на сумму более 1 млрд рублей. Они доставлялись в разные регионы крупнооптовыми партиями, а затем продавались через магазины в теневом сегменте интернета.

Регионы
Приморский край
наркотики
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лжемастер по ремонту «нагрел» 19 человек на 5,4 млн рублей в Якутии
Стало известно о травмах пассажиров севшего в Бишкеке самолета
В Курской области обесточены 35 населенных пунктов
«Шокирующая картина»: депутат о состоянии врачей после суточных дежурств
Отец Блиновской пока не смог полноценно встретиться с дочерью
В Одессе мужчину в нижнем белье силой затолкали в микроавтобус
Власти раскрыли ужасающие детали нового военного преступления ВСУ
В ГД раскрыли детали нового закона о соцуслугах ветеранам боевых действий
В Госдуме заявили, что на саммите НАТО обсудят вопрос уничтожения России
Мессенджер МАКС запустил полезную функцию для предпринимателей
Полянский сравнил Запад с трусливой птицей в вопросе диалога с Россией
Глава Минобороны Польши обвинил прежний кабинет в лицемерии
Бабкина ответила, прибегала ли к пластическим операциям
Самолет TezJet аварийно сел в аэропорту Манас
СБУ нашла убийцу подозреваемой в покушении на Ермолаева
Военэксперт раскрыл значение освобождения Петро-Ивановки под Харьковом
Знакомый Усольцева рассказал о странных деталях после его исчезновения
Ученые выяснили, когда на Земле исчезнет растительная жизнь
В Китае чиновника приговорили к смертной казни за крупные взятки
Токаев решил подражать своему иностранному коллеге
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.