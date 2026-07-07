Крупная партия наркотиков стоила женщине свободы на 11 лет Жительницу Приморья осудили на 11,5 года за попытку сбыта 20 кг наркотиков

Жительницу Приморского края приговорили к 11 годам и 6 месяцам колонии за попытку сбыта почти 20 кг наркотиков в Иркутске, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов региона. Также женщине назначили штраф в размере 300 тыс. рублей.

Суд установил, что в 2024 году она вступила в сговор с неизвестными лицами через мессенджер и получила наркотики из двух тайников. После этого женщина отправилась на поезде в Иркутскую область, где была задержана сотрудниками УФСБ.

При назначении наказания суд учел, что преступление было совершено во время испытательного срока по предыдущему условному приговору за аналогичное деяние. Условное осуждение отменили, а изъятые наркотики постановили уничтожить.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали 27 человек в регионах России за оборот наркотиков. По ее словам, были изъяты 150 кг запрещенных веществ на сумму более 1 млрд рублей. Они доставлялись в разные регионы крупнооптовыми партиями, а затем продавались через магазины в теневом сегменте интернета.