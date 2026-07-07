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07 июля 2026 в 12:38

В Московском зоопарке нашли претенденток на роль спутниц манула Тимофея

Директор зоопарка Акулова: для манула Тимофея подобрали трех кандидаток

Фото: АГН «Москва»
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В пару манулу Тимофею из Московского зоопарка подобрали трех кандидаток, рассказала LIFE.ru директор учреждения Светлана Акулова. Она отметила, что животных ждут генетические тесты.

И даже после этого, после того как мы выберем пару, это тоже не гарантирует, что Тимофей и данная леди будут счастливы, — поделилась Акулова.

Директор зоопарка подчеркнула, что пока специалисты получили только фотографии возможных спутниц жизни Тимофея. По ее словам, вопрос об окончательном решении пока остается открытым.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке организовали праздник в честь шестилетия манула Тимофея. Дикий кот родился 11 июня 2020 года в Новосибирске, а уже через год его привезли в столицу, где он обрел популярность среди горожан.

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