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07 июля 2026 в 12:20

Жителям Ижевска рекомендовали не выходить на улицу без респираторов

Превышение ПДК гидрохлорида зафиксировано после пожара в Ижевске

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Превышение ПДК гидрохлорида зафиксировано в воздухе после пожара в ижевском торговом центре, передает Роспотребнадзор. Ведомство провело лабораторные исследования на месте после инцидента.

По результатам исследований обнаружено превышение предельно допустимой концентрации гидрохлорида, — говорится в сообщении.

Власти настоятельно рекомендуют жителям города не открывать окна и по возможности не выходить на улицу. Если покинуть помещение все‑таки необходимо, следует использовать маски или респираторы. При появлении симптомов острого заболевания или любого недомогания нужно незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что кровля обрушилась на месте пожара в строительном торговом центре «Три кита» в Ижевске. Площадь обрушения составила 1250 кв. м.

До этого сообщалось, что в строительном торговом центре в Ижевске произошел пожар. Площадь возгорания, предварительно, составляла 500 кв. м.

Ранее пожар начался в Доме Ропса на Петровском острове в Санкт-Петербурге. Двухэтажный деревянный дом 1900 года постройки, который стоит на территории речного яхт-клуба, признан региональным памятником.

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