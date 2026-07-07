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07 июля 2026 в 12:43

В Москве оштрафовали четырех человек за лезгинку около храма

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Москве оштрафовали четырех мужчин, станцевавших лезгинку напротив православного храма, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города в Telegram-канале. Каждый из них теперь выплатит по 30 тыс. рублей в связи с административным правонарушением.

Суд установил, что четверо привлекаемых к административной ответственности совместно с другими лицами (всего в количестве семи человек) 14.06.2026 в 04:27 часов совместно с иными лицами исполняли групповой танец «лезгинка» напротив храма Святителя Николая Чудотворца в Кленниках на улице Маросейка, — сказано в заявлении.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге компания казанских диггеров-тиктокеров забралась на крест католического храма. Та же группа в свое время лазила по строящимся тоннелям метро и забиралась на купол «Кольца».

До этого сообщалось о повреждении храма в Челябинской области в результате урагана. Сильный ветер сорвал малый купол с крестом с придела в честь Рождества Христова, а также повредил кованые секции ограждения и опорные столбики.

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