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07 июля 2026 в 12:56

Терапевт дала советы, как эффективно избавиться от судорог в ногах

Терапевт Титаренко: при судороге в ноге следует аккуратно потянуть носок на себя

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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При возникновении судороги в ноге нужно аккуратно потянуть носок на себя, посоветовала в беседе с «Газетой.Ru» терапевт Ольга Титаренко. По ее словам, если человек столкнулся со спазмом икры, ему следует выпрямить конечность, обхватить пальцы стопы и с силой потянуть их к туловищу.

При судороге отлаженный механизм сокращения и расслабления мышцы ломается. Нервные окончания начинают генерировать хаотичные частые сигналы. Мышца сокращается с максимальной силой, но фаза расслабления не наступает. Из-за спазма пережимаются кровеносные сосуды, волокна испытывают кислородное голодание, а нервные рецепторы генерируют болевой сигнал, — рассказала Титаренко.

Она добавила, что, если человека застал врасплох дискомфорт в стопе, лучше встать на носочки или сделать упражнение по переносу веса на сведенную ногу. После этого мышцу нужно помассировать снизу вверх и приложить тепло к болезненному участку.

Ранее ортопед Дмитрий Беляков заявил, что привычка терпеть боль в суставах грозит преждевременным развитием артроза. Он призвал немедленно обращаться к врачу, когда дискомфорт в теле мешает спать или двигаться.

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