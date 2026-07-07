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07 июля 2026 в 11:21

Терапевт ответила, можно ли купаться в море с порезами

Терапевт Бурнацкая: заходить в соленую воду с открытыми ранами опасно

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Купание в море при наличии открытых ран опасно для здоровья, рассказала LIFE.ru врач-терапевт Светлана Бурнацкая. Она отметила, что попадание соленой воды может вызвать нагноение, повышение температуры и развитие инфекции.

Чем больше площадь повреждения и чем глубже рана, тем выше вероятность проникновения бактерий. Именно поэтому категорически не рекомендуется купаться при глубоких порезах, рваных ранах, свежих послеоперационных швах, ожогах, активно кровоточащих повреждениях и любых состояниях, сопровождающихся признаками воспаления, — сказала Бурнацкая.

Терапевт подчеркнула, что перед купанием лучше обработать поврежденную кожу антисептиком, а на время погружения в воду заклеить ее водостойким пластырем или наложить повязку. По ее словам, после купания нужно промыть рану пресной водой.

Ранее врач Дмитрий Галеев заявил, что купание в общественных бассейнах под открытым небом чревато грибковыми, бактериальными и кишечными инфекциями. По его словам, вода в таких местах доступна для птиц, насекомых, пыли и дождя — в ней нет полной стерильности даже при соблюдении всех норм.

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