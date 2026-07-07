Невролог раскрыл, почему молодые люди все чаще сталкиваются с инсультом

Невролог раскрыл, почему молодые люди все чаще сталкиваются с инсультом Невролог Хорошев: молодые люди стали подвержены инсульту из-за образа жизни

У молодых людей стали чаще диагностировать инсульт в связи с несколькими факторами, в том числе неправильным образом жизни, сахарным диабетом, ранней аритмией и повышенным стрессом, перечислил в беседе с 360.ru невролог Павел Хорошев. Кроме того, по его словам, риск сердечно-сосудистых заболеваний повышают курение, употребление алкоголя, гиподинамия и лишний вес.

У нас идет практически эпидемия сахарного диабета. Каждые 10 лет количество людей с этим заболеванием во всем мире удваивается. [Ситуацию усугубляет] повышение массы тела, в частности накопление жира в средостении, то есть в грудной клетке между легкими, где находится сердце и крупнейшие сосуды. Висцеральный жир в брюшной полости создает повышенное внутрибрюшное давление, что в свою очередь влияет на работу сердца. Эти факторы приводят к нарушениям сердечного ритма, — предупредил Хорошев.

По его словам, все эти факторы взаимосвязаны — нарушение питания и сидячий образ жизни провоцируют развитие диабета и ожирения, а также повреждают сосуды, избыточный вес приводит к появлению преждевременной аритмии. Курение, стресс и алкоголь лишь ухудшают это состояние. В совокупности все это увеличивает риск инсульта в молодом возрасте, заключил врач.

Ранее кардиолог Андрей Кокин заявил, что дискомфорт в области живота, симптомы, похожие на изжогу, тошнота, холодный пот, постоянное чувство усталости, одышка и головокружения могут быть признаками проблем с сердцем. По его словам, отеки ног и потемнение в глазах также являются серьезными сигналами тревоги.