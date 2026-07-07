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07 июля 2026 в 07:05

Врач назвал тревожные симптомы повышенного холестерина

Кардиолог Рогачев: шум в ушах может говорить о повышенном уровне холестерина

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Постоянный шум в ушах может указывать на повышенный уровень холестерина в крови, заявил NEWS.ru врач-кардиолог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Подмосковья Александр Рогачев. По его словам, одним из симптомов также считается головокружение.

Повышенный уровень холестерина относится к числу наиболее распространенных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Вместе с тем главная особенность этого состояния заключается в том, что оно может годами никак не проявляться. При этом существует несколько необычных, но клинически обоснованных симптомов. Это появление желтоватых отложений на веках. Они представляют собой скопления липидов под кожей и могут быть связаны с нарушением липидного обмена, хотя встречаются не у всех пациентов. Также могут появиться шум в ушах, головокружение или снижение памяти, — предупредил Рогачев.

Он добавил, что при высоком уровне холестерина могут возникать боли или усталость в икроножных мышцах при ходьбе, которые проходят после небольшого отдыха. По словам врача, это может быть проявлением атеросклероза артерий нижних конечностей. Специалист также отметил, что иногда наблюдается эректильная дисфункция у мужчин, и в некоторых случаях она становится одним из ранних признаков поражения сосудов.

Ранее кардиолог Надежда Звартау заявила, что избыточный вес, ожирение и повышенное артериальное давление могут указывать на метаболический синдром. Кроме того, по ее словам, нарушения углеводного обмена также могут быть его признаками.

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