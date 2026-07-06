Невролог опровергла страшный миф о привычке жевать жвачку

Частое жевание жвачки не вызывает паралич лица, заявила в беседе с РИАМО невролог Полина Вахромеева. Асимметрия после длительных движений челюсти связана с мышечным спазмом, пояснила врач. При этом такая привычка действительно может привести к проблемам со здоровьем, в том числе к перегрузке височно-нижнечелюстного сустава.

Обычное жевание жвачки не может привести к параличу лица. Жевательная нагрузка воздействует в первую очередь на мышцы и суставы челюсти, тогда как настоящий паралич мимических мышц чаще связан с поражением лицевого нерва, инсультом, инфекциями или воспалительными процессами. Возможна перегрузка височно-нижнечелюстного сустава, — объяснила Вахромеева.

Она предупредила, что если жевать жвачку слишком активно и часто, то можно столкнуться с болью в области уха или челюсти, щелчками при открывании рта и спазмом мышц. Кроме того, не исключены головная боль и ощущение, будто «перекосило» челюсть. Вдобавок ко всему жевательная резинка может повредить временную пломбу, коронку или брекеты.

Ранее стоматолог Эльвира Батарлыкова заявила, что карамель, жвачка и липкие десерты прилипают к пломбам, создавая условия для размножения бактерий. Это повышает риск образования кариеса. Орехи, сухари и твердые конфеты могут механически повредить пломбы, приведя к трещинам и сколам.