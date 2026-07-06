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06 июля 2026 в 11:18

В Росавиации раскрыли востребованность самолетов «Байкал» и «Освей»

Росавиация: потребность авиакомпаний в самолетах «Байкал» оценивается в 69 штук

Макет легкого многоцелевого самолета ЛМС-192 ‭«Освей» Макет легкого многоцелевого самолета ЛМС-192 ‭«Освей» Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости
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Потребность российских авиакомпаний в самолетах «Байкал» до 2035 года оценивается в порядка 69 единиц, в самолетах «Освей» — в 59 штук, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров на сессии по малой авиации форума ИННОПРОМ-2026. По его словам, сертификация «Байкала» ожидается в третьем квартале 2027 года, а «Освея» — к концу 2029 года, передает «Интерфакс».

Если говорить про «Байкал», то на сегодняшний день запрос от наших авиакомпаний — это 69 машин до 2035 года и порядка 59 машин «Освей», — сказал Ядров.

Ранее президент России Владимир Путин ознакомился с кабиной экипажа импортозамещенного Sukhoi Superjet 100. Главе государства продемонстрировали несколько отечественных моделей, которые в ближайшие годы должны войти в состав гражданского авиапарка.

До этого Путин заявил, что российские авиастроители должны получить огромный долгосрочный заказ на поставку отечественной техники. Президент подчеркнул, что это подразумевает существенное увеличение выпуска отечественных летательных аппаратов.

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