В Росавиации раскрыли востребованность самолетов «Байкал» и «Освей» Росавиация: потребность авиакомпаний в самолетах «Байкал» оценивается в 69 штук

Потребность российских авиакомпаний в самолетах «Байкал» до 2035 года оценивается в порядка 69 единиц, в самолетах «Освей» — в 59 штук, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров на сессии по малой авиации форума ИННОПРОМ-2026. По его словам, сертификация «Байкала» ожидается в третьем квартале 2027 года, а «Освея» — к концу 2029 года, передает «Интерфакс».

Если говорить про «Байкал», то на сегодняшний день запрос от наших авиакомпаний — это 69 машин до 2035 года и порядка 59 машин «Освей», — сказал Ядров.

Ранее президент России Владимир Путин ознакомился с кабиной экипажа импортозамещенного Sukhoi Superjet 100. Главе государства продемонстрировали несколько отечественных моделей, которые в ближайшие годы должны войти в состав гражданского авиапарка.

До этого Путин заявил, что российские авиастроители должны получить огромный долгосрочный заказ на поставку отечественной техники. Президент подчеркнул, что это подразумевает существенное увеличение выпуска отечественных летательных аппаратов.