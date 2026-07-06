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06 июля 2026 в 10:43

В Госдуме ответили, что изменится при назначении пенсий

Депутат Говырин: в соцфонде введут автоматическое подтверждение данных

Государственная дума РФ Государственная дума РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Социальный фонд России начнет самостоятельно брать часть документов для назначения пенсий, рассказал «Парламентской газете» член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Приказ вступит в силу 7 июля 2026 года.

Часть сведений Социальный фонд теперь подтверждает сам. Данные о страховом стаже, инвалидности, периодах работы и заработке берутся из того, что уже есть в распоряжении фонда, на единой цифровой платформе и по каналам межведомственного обмена. Заявителю остается принести только то, чего в реестрах нет, например документы о работе за рубежом или о специальном стаже, не отраженном в лицевом счете, — объяснил Говырин.

Депутат подчеркнул, что требования по всем пенсионным выплатам будут сведены в один нормативный акт. По его словам, нововведения позволят ускорить назначение выплат.

Ранее сообщалось, что Социальный фонд России стал автоматически начислять доплаты для неработающих пенсионеров в 28 субъектах страны. В тех случаях, когда общий доход пенсионера оказывается ниже прожиточного минимума, доплата будет назначаться без обращения в ведомства и справок.

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