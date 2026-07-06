Шестилетний мальчик и его дедушка пришли купаться на речку и утонули

Шестилетний мальчик и его дедушка пришли купаться на речку и утонули Ребенок и его дедушка утонули в реке Клязьме во Владимирской области

Шестилетний мальчик и его дедушка утонули в реке в Гороховецком районе Владимирской области, заявили представители СУ СК России по региону в своем канале на платформе МАКС. Находившуюся с пенсионером девятилетнюю девочку удалось спасти.

В Гороховце следователями СК проводится проверка по факту гибели в реке шестилетнего ребенка и его дедушки, — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, житель поселка Галицы вместе с внуками пришел на берег Клязьмы в необорудованное для купания место. Из-за сильного течения мальчика стало относить от берега. Дедушка попытался его спасти, но в итоге оба погибли. Девочка тоже стала тонуть, ее спас проплывавший на лодке мужчина.

Ранее в Уфе утонула женщина, ее 10-летнюю дочь успели вытащить из воды очевидцы. Мать с ребенком купались на левом берегу в районе переправы Дудкино. Обе заплыли на глубину и начали тонуть. Находившиеся поблизости люди вовремя заметили происходящее и бросились на помощь.

До этого тело 16-летней девушки обнаружили в акватории озера Селигер в Тверской области. Сотрудники МЧС России извлекли несовершеннолетнюю из воды, следователи проводят проверку.