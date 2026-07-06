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06 июля 2026 в 11:48

Психотерапевт раскрыла, как не стать жертвой «суррогатного брака»

Психотерапевт Никитина: лучше не вступать в брак с зависящим от матери мужчиной

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Чтобы не вступить в так называемый суррогатный брак, лучше не узаконивать отношения с мужчиной, полностью зависящим от матери, посоветовала в беседе с 360.ru семейный психотерапевт Лариса Никитина. Она пояснила, что в ходе такой схемы женщину берут замуж якобы по любви, а после рождения ребенка супруг и свекровь объединяются против нее, выгоняют и отбирают малыша.

Это похоже на проект. Это не про любовь. Что такое семья? Это же не про то, чтобы заработать денег, родить ребенка, получить за него что-то. Семья, дети — это не проект. Если мама ищет жену мужчине, стоит задуматься: где он сам, почему он не в состоянии найти себе жену?высказалась Никитина.

По ее мнению, c инфантильным мужчиной, в жизни которого мать занимает главное место, крайне сложно построить семью. Вероятнее всего, он будет воспринимать супругу отстраненно — только как человека, который выносил, родил и выкармливает для него ребенка, предупредила специалист.

Ранее адвокат Диана Мангутова заявила, что письменное соглашение о порядке общения с ребенком может помочь урегулировать отношения после развода. Она отметила, что по закону ребенок имеет право на общение с обоими родителями.

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