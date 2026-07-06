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06 июля 2026 в 12:54

Реаниматолог дал советы, как помочь ребенку при перегреве

Реаниматолог Ашуров: при перегреве ребенка нужно перенести в прохладное место

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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При перегреве ребенка прежде всего нужно перенести в тень или прохладное помещение, посоветовал реаниматолог Фируз Ашуров. По его словам, переданным LIFE.ru, в такой ситуации важно снять с пострадавшего синтетическую и плотную одежду, оставив минимум вещей.

Если вы заметили, что ребенок перегрелся, действовать нужно быстро, но без паники. Первым делом немедленно перенесите его из жаркой зоны в прохладное место: кондиционируемое помещение или хотя бы густую тень. Снимите всю лишнюю, особенно синтетическую и плотную, одежду, оставив минимум. Обеспечьте приток свежего воздуха: включите вентилятор или обмахивайте ребенка, но не направляйте холодный поток прямо на лицо, чтобы избежать спазма сосудов, — порекомендовал Ашуров.

По его словам, привести ребенка в чувство помогут полотенца или салфетки, смоченные прохладной водой. Врач уточнил, что их лучше прикладывать к местам, в которых сосредоточены крупные сосуды, — к шее, подмышкам и лбу. Само тело по возможности лучше обтирать влажной, но не холодной губкой. Если ребенок в сознании, отметил реаниматолог, рекомендуется предлагать ему небольшую порцию воды каждые 10 минут.

Ранее врач Станислав Ионов предупредил, что сухость во рту и сонливость являются первыми признаками обезвоживания. По его словам, это состояние обычно наступает при жаркой безветренной погоде и неразрывно связано с тепловым ударом.

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