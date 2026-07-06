Диетолог рассказала об опасности добавленного сахара

Добавленный сахар приводит к скачку уровня глюкозы в крови, рассказала RT диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова. Она отметила, что это «пустые» калории, не содержащие полезных элементов.

Инсулин помогает клеткам усвоить глюкозу, но его избыток способствует отложению жира. При этом сахар не дает чувства насыщения, что провоцирует переедание и набор лишнего веса, — пояснила Дианова.

Диетолог подчеркнула, что постоянное потребление добавленного сахара — ключевой фактор развития сахарного диабета второго типа, ожирения и неалкогольной жировой болезни печени. По ее словам, он также разрушает зубную эмаль, способствуя развитию кариеса.

Ранее терапевт Андрей Кондрахин заявил, что употребление сахарозаменителей может серьезно нарушить работу микробиоты кишечника и привести к проблемам с пищеварением. По его словам, проблема касается как натуральных, так и синтетических подсластителей.