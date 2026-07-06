Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 12:50

Диетолог рассказала об опасности добавленного сахара

Диетолог Дианова: добавленный сахар вызывает скачок глюкозы в крови

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Добавленный сахар приводит к скачку уровня глюкозы в крови, рассказала RT диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова. Она отметила, что это «пустые» калории, не содержащие полезных элементов.

Инсулин помогает клеткам усвоить глюкозу, но его избыток способствует отложению жира. При этом сахар не дает чувства насыщения, что провоцирует переедание и набор лишнего веса, — пояснила Дианова.

Диетолог подчеркнула, что постоянное потребление добавленного сахара — ключевой фактор развития сахарного диабета второго типа, ожирения и неалкогольной жировой болезни печени. По ее словам, он также разрушает зубную эмаль, способствуя развитию кариеса.

Ранее терапевт Андрей Кондрахин заявил, что употребление сахарозаменителей может серьезно нарушить работу микробиоты кишечника и привести к проблемам с пищеварением. По его словам, проблема касается как натуральных, так и синтетических подсластителей.

Здоровье
диетологи
врачи
болезни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель ЯНАО предстанет перед за выстрел в неприятеля в ходе ссоры
Синоптик назвал настоящую природу странного явления в небе над Петербургом
Новак назвал напряженной ситуацию на рынке топлива в России
В Минцифры рассказали о защите авторских прав при использовании ИИ
В России могут поменять регламент пересдачи ЕГЭ
Власти раскрыли, будут ли вводить в РФ плату за иностранный интернет-трафик
Помогал с бизнесом и скинул из окна? Что известно о ЧП с тренершей в Москве
ВСУ сделали опасной дорогу к российскому городу
Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 15 млн рублей
Удары возмездия ВС РФ по Украине 7 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Раскрыто, будет ли на саммите НАТО обсуждаться размещение ЯО на Украине
ДТП с автобусом на региональной трассе едва не унесло жизни троих детей
Путин проведет совещание по проблемам с доступностью топлива
В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек
Марин Ле Пен признали виновной и оставили право баллотироваться
Подросток из Верхней Пышмы пропал после прогулки с друзьями
«Ущерб здоровью»: депутат о целителе, который лечит зрение силой мысли
Пьяный житель Ленобласти спровоцировал погоню со стрельбой
В Словакии объяснили «приостановку» выдачи виз россиянам
Двух итальянцев задержали за якобы шпионаж в пользу России
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.