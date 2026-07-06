Три судна столкнулись на рейде в Нижегородской области

Три судна столкнулись на рейде в Нижегородской области Прокуратура начала проверку после столкновения судов в Нижегородской области

Прокуратура организовала проверку после столкновения трех судов в Городце Нижегородской области, пострадавших нет, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. При постановке на рейд теплоход «Мидволга-2» столкнулся с судами «Балтфлот-2» и «Балтфлот-6», в результате чего все три получили вмятины на корпусах.

Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено. Нижегородская транспортная прокуратура проверит обстоятельства и причины происшествия, при наличии оснований примет меры реагирования, — говорится в сообщении.

Ранее под Нижним Новгородом произошло столкновение 17 машин. В результате травмы получили двое взрослых и двое детей. Инцидент случился утром на дороге Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород, неподалеку от деревни Ольгино. На данный момент на этом отрезке трассы движение частично перекрыто.

До этого представители регионального управления МВД сообщили, что рейсовый автобус и легковушка столкнулись в Володарском районе Нижегородской области. Женщина за рулем Hyundai Solaris скончалась на месте от полученных травм, в салоне автобуса есть раненые, уточнили в ведомстве.