Известную певицу обматерили в московской бильярдной

Певица Тося Чайкина столкнулась с оскорблениями во время отдыха в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, артистка с друзьями отдыхала в бильярдном клубе в районе Митино. В какой-то момент к ним подсел незнакомый мужчина.

По словам очевидцев, он начал оскорблять певицу и материться. Предварительно, дебошира не устроил внешний вид артистки. В итоге Чайкиной и ее спутникам пришлось уйти из бильярдной. Посетителем оказался 39-летний индивидуальный предприниматель, который занимается скупкой драгоценностей и антиквариата и их последующей перепродажей.

Ранее фанатки устроили массовую драку на концерте певицы Светы (настоящее имя — Светлана Колтунова) в Казани. Девушки сцепились друг с другом в момент, когда исполнительница желала всем со сцены добра и позитива. У одной из участниц конфликта вырвали волосы с корнем.

До этого стало известно, что Китай-город стал одной из главных площадок для уличных драк в Москве. За месяц там насчитали до 20 конфликтов с рукоприкладством. Район с большим числом баров уже прозвали «Бойцовским клубом», а местные жители жалуются на компании, которые после принятия алкоголя устраивают потасовки прямо на улицах.