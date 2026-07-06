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06 июля 2026 в 12:52

Известную певицу обматерили в московской бильярдной

Певицу Тосю Чайкину оскорбили из-за внешнего вида в бильярдном клубе Москвы

Тося Чайкина Тося Чайкина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Певица Тося Чайкина столкнулась с оскорблениями во время отдыха в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, артистка с друзьями отдыхала в бильярдном клубе в районе Митино. В какой-то момент к ним подсел незнакомый мужчина.

По словам очевидцев, он начал оскорблять певицу и материться. Предварительно, дебошира не устроил внешний вид артистки. В итоге Чайкиной и ее спутникам пришлось уйти из бильярдной. Посетителем оказался 39-летний индивидуальный предприниматель, который занимается скупкой драгоценностей и антиквариата и их последующей перепродажей.

Ранее фанатки устроили массовую драку на концерте певицы Светы (настоящее имя — Светлана Колтунова) в Казани. Девушки сцепились друг с другом в момент, когда исполнительница желала всем со сцены добра и позитива. У одной из участниц конфликта вырвали волосы с корнем.

До этого стало известно, что Китай-город стал одной из главных площадок для уличных драк в Москве. За месяц там насчитали до 20 конфликтов с рукоприкладством. Район с большим числом баров уже прозвали «Бойцовским клубом», а местные жители жалуются на компании, которые после принятия алкоголя устраивают потасовки прямо на улицах.

Шоу-бизнес
Москва
Митино
певицы
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