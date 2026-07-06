Школьница утонула в озере парка в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в озере парка «Народный» утонула 13-летняя школьница, тело ребенка до сих пор не найдено, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По предварительным данным, девочка приехала в гости к подруге и отправилась купаться.

Когда одна из школьниц осталась на берегу, вторая зашла в воду. Спустя непродолжительное время сильное течение отнесло ребенка от безопасного места и выбросило из круга. Находившийся поблизости свидетель попытался вмешаться, однако справиться с мощным потоком ему не удалось. В настоящее время спасательные службы продолжают поиски утонувшей, инициирована доследственная проверка.

Ранее в СК сообщили, что шестилетний мальчик и его дедушка утонули во Владимирской области. Находившуюся с пенсионером девятилетнюю девочку удалось спасти. По предварительным данным, житель поселка Галицы вместе с внуками пришел на берег Клязьмы в необорудованное для купания место. Из-за сильного течения мальчика стало относить от берега. Дедушка попытался его спасти, но в итоге оба погибли.

До этого в Уфе утонула женщина, ее 10-летнюю дочь успели вытащить из воды очевидцы. Мать с ребенком купались на левом берегу в районе переправы Дудкино. Обе заплыли на глубину и начали тонуть. Находившиеся поблизости люди вовремя заметили происходящее и бросились на помощь.