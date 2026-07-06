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06 июля 2026 в 11:42

Стало известно о судьбе обвиняемого в афере экс-главы Росавиации

SHOT: экс-главу Росавиации Нерадько поместили в «Матросскую тишину»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Telegram-канал SHOT сообщил, что бывшего руководителя Росавиации Александра Нерадько поместили в следственный изолятор «Матросская тишина» в Москве. По информации журналистов, он пробудет под стражей вплоть до 2 сентября.

Как утверждает канал, в настоящий момент экс-чиновник находится в специальном блоке СИЗО. По информации источников, Нерадько инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ранее появилась информация, что экс-глава Росавиации может быть причастен к нелегальной реализации российских самолетов за пределы страны в 2020–2021 годах. Согласно публикации, часть этих бортов впоследствии, как предполагается, была обнаружена на украинской территории.

Кроме того, в правоохранительных структурах сообщили, что столичный суд отправил под стражу главу управления бюджетного планирования и исполнения Федеральной пробирной палаты Андрея Паршина и его заместителя Владимира Сидорчика. Фигурантам вменяется получение взятки в особо крупных размерах.

Общество
Александр Нерадько
Росавиация
СИЗО
Матросская Тишина
Москва
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