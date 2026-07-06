Внутренние разногласия в американской администрации препятствуют президенту США Дональду Трампу в его попытках повлиять на урегулирование украинского конфликта, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Однако, по его словам, глава Белого дома вынужден вернуться к этой теме на фоне предстоящих выборов в конгресс.

К сожалению, у Трампа и некоторой части его команды, которая хотела бы покончить с украинским конфликтом, возможностей повлиять на нынешние события не так много. Они изначально попытались наскоком договориться с Россией, но у них не получилось. Потом они отстранились от кризиса, дав возможность европейцам в одиночку продолжать противостояние. Сейчас, видимо, снова будут пытаться вернуться к этой теме, чтобы в преддверии предстоящих выборов в конгресс попробовать добиться какого-нибудь большого достижения. Конечно, большой вопрос, смогут ли они это сделать. Внутри самой администрации серьезный раскол: немало тех, кто считает, что можно и дальше продолжать вести войну, — высказался Дудаков.

Он подчеркнул, что у Трампа есть ограниченный набор рычагов влияния на Европейскую партию войны. При этом, по словам политолога, отношения команды американского лидера с украинскими лоббистами и офисом президента Украины Владимира Зеленского оставляют желать лучшего. Американист отметил, что эти обстоятельства дополнительно усложняют положение Белого дома.

Как мы знаем, конгрессвумен Анна Паулина Луна является одним из наиболее ярких противников продолжения конфликта на Украине. Она активно выступала за прекращение финансирования Киева. Не так давно она встречалась с представителями Госдумы РФ, которые приезжали в Вашингтон на встречу с американскими законодателями. Более того, она тогда объявила о возможности формирования в конгрессе так называемого русского кокуса, то есть группы законодателей, которые выступали бы за продвижение нормальных взаимоотношений с Россией, — добавил Дудаков.

Он заявил, что Трампу следует поторопиться и достичь соглашения с РФ на выгодных условиях до ноябрьских выборов. По словам политолога, демократы, вероятно, одержат победу и будут продвигать крайне антироссийскую и проукраинскую политику. В таком случае, заключил американист, у главы Белого дома останется совсем мало возможностей для маневра.

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что США не заинтересованы в завершении украинского конфликта, поскольку им выгодно поставлять оружие в Киев через Европу. По его словам, это также повышает престиж Трампа в глазах ЕС.