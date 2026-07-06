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06 июля 2026 в 11:55

«Большие дяди» не дали МакSим выпустить свою книгу

Певица МакSим пожаловалась, что ей не дали выпустить книгу «Другая реальность»

МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Певица Марина Абросимова, также известная как МакSим, написала в социальных сетях, что ее книга «Другая реальность» не выйдет в свет. По словам артистки, это произошло из-за звонка «больших дядей» в издательство.

Я должна с сожалением сообщить вам, что книга «Другая реальность» не увидит свет. И это произошло не по моей вине. Скажем так: «большие дяди» позвонили в издательство, мне, в типографию с очень настойчивой «просьбой» не выпускать эту книгу, — заявила Абросимова.

Певица добавила, что под угрозой могли оказаться ее семья и дети. Она принесла извинения всем поклонникам, которые ждали выхода книги. МакSим также уточнила, что тираж «Другой реальности» уже отпечатали. С ее слов, произведение было посвящено ее чувствам, которые она по собственным причинам ранее не могла озвучить.

До этого певица поделилась, какие проблемы у нее возникли после выхода из комы. Абросимова рассказала, что страдала от облысения. Какое-то время ей пришлось ходить в парике, чтобы не шокировать поклонников. Артистка добавила, что со всей внимательностью относится к любым вмешательствам в организм.

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