На каждый день

Космическая погода вновь вносит коррективы в наши планы, напоминая о неразрывной связи Земли и Солнца. Когда на ближайшей к нам звезде происходят вспышки, в космос выбрасываются потоки плазмы, которые, достигая нашей планеты, вызывают возмущения ее защитного слоя: так возникают магнитные бури. В эти периоды геомагнитная активность, в том числе в Москве и Подмосковье, резко возрастает, что может влиять не только на работу точной электроники, но и на человеческий организм. Особое внимание своему состоянию в такие дни стоит уделить людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилым гражданам и тем, кто остро реагирует на резкие изменения погоды.

Профессиональный прогноз магнитных бурь позволяет жителям Москвы и Московской области подготовиться к капризам космической погоды заранее, чтобы минимизировать риски для здоровья и сохранить высокую продуктивность.

Календарь геомагнитных возмущений на ближайшие дни

6 июля ожидается ощутимый всплеск космической активности. В этот день прогнозируется слабая буря, соответствующая уровню G1 по международной шкале. Суточный геомагнитный индекс Kp достигнет отметки 5, что указывает на возмущенное состояние Солнца. Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание, легкое головокружение, быструю утомляемость или головную боль, поэтому в течение дня стоит избегать повышенных нагрузок.

Прогноз магнитных бурь на 6–12 июля — геомагнитная обстановка в Москве Фото: Shutterstock/FOTODOM

С 7 по 12 июля обстановка стабилизируется, и предварительный прогноз магнитных бурь выглядит вполне утешительным. Магнитосфера планеты вернется в спокойное состояние, однако полностью расслабляться не стоит: возможны кратковременные локальные волнения и общая ситуация на Солнце может измениться в любой момент.

Для удобства контроля своего состояния мы подготовили практические рекомендации, которые помогут вам легче перенести неблагоприятный период.

Как защитить организм и улучшить самочувствие

Соблюдайте режим сна: засыпайте в проветренной комнате и отдыхайте не менее 7–8 часов.

Скорректируйте питание: ограничьте потребление соленой, жирной и жареной пищи, чтобы снизить нагрузку на сосуды.

Следите за водным балансом: замените крепкий кофе и чай чистой питьевой водой или успокаивающими травяными отварами.

Держите под рукой аптечку: заранее проверьте наличие назначенных врачом лекарств для контроля давления.

Внимательное отношение к своему телу помогает пережить даже самые сильные магнитные бури. В целом июль обещает быть относительно спокойным, но космос изменчив, поэтому мы рекомендуем регулярно следить за обновлениями метеорологических сводок.

Ранее мы рассказывали, как магнитные бури действуют на наше тело.