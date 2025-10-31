Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Штраф за парковку в Москве: как быстро оплатить и правильно оспорить

Штраф за парковку в Москве: как быстро оплатить и правильно оспорить Штраф за парковку в Москве: как быстро оплатить и правильно оспорить Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для автомобилистов в столице актуален вопрос: «Штраф за парковку в Москве: как оплатить и оспорить?» правильно и без лишних потерь. Штрафы выписывают за неоплату стоянки, парковку вне размеченных мест, а также за оставление автомобиля на месте для инвалидов, на газоне, пешеходном переходе или под запрещающими знаками.

Как быстро оплатить штраф за неправильную парковку в Москве

Основанием для штрафа служат данные с камер автоматической фиксации или протокол инспектора. Оплатить задолженность можно онлайн, через портал «Госуслуги» или сайт Московской административной дорожной инспекции. Для шустрых водителей есть бонус при оперативной оплате штрафа: в течение 20 дней с даты вынесения постановления предоставляется скидка 50%.

Можно ли оспорить штраф за неправильную парковку?

Разумеется, если штраф выписан незаконно, его можно и нужно оспорить:

  1. Получите постановление на сайте госуслуг или в приложении «Госуслуги Авто».

  2. В течение 10 дней подготовьте жалобу и соберите доказательства: фотографии с места парковки, чеки об оплате, скриншоты из приложений.

  3. Подайте жалобу через официальный сайт МАДИ или портал «Автокод», приложив все доказательства.

  4. Дождитесь рассмотрения жалобы. В случае отказа можно обратиться в суд.

Эвакуация автомобиля с улицы города Эвакуация автомобиля с улицы города Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Злостным нарушителям, которые накопили большое количество неоплаченных штрафов, грозит административный арест или обязательные работы. Также транспортное средство могут задержать и отправить на штрафстоянку. За неуплату штрафов в течение 60 дней предусмотрено удвоение суммы, ограничение на выезд за границу или взыскание долга через судебных приставов.

Чтобы избежать штрафа, всегда оплачивайте парковку через официальные приложения, следите за знаками и разметкой, а также оформляйте льготное разрешение, если вы житель Москвы. Таким образом, понимание всех аспектов вопроса «Штраф за парковку в Москве: как оплатить и оспорить?» поможет вам сохранить деньги и нервы. Будьте внимательны и паркуйтесь правильно.

Ранее мы рассказывали, где жители столицы могут припарковаться по льготному тарифу.

