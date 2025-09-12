Все способы оплаты парковки в Москве: пошаговая инструкция для каждого

Актуальный вопрос для каждого, кто приезжает в столицу на автомобиле, — как оплатить парковку в Москве быстро и без ошибок. Платные зоны сконцентрированы в центре (внутри Бульварного и Садового колец), а также в деловых районах и около крупных транспортных развязок. Они обозначены специальными знаками и разметкой.

Все способы оплаты парковки в Москве: пошаговая инструкция для каждого Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правила оплаты строгие, но простые, если соблюдать пошаговую инструкцию. Тогда вопрос, как оплатить парковку в Москве, отпадет сам собой.

Убедитесь, что вы находитесь в платной зоне. Найдите синий знак с буквой P и монетой. Запомните или запишите свой госномер автомобиля. Выберите удобный способ оплаты: через паркомат (наличными или картой), в мобильном приложении «Парковки Москвы» или отправив СМС на номер 7757 с текстом «парковка [номер зоны] [время в минутах]». Например: «парковка 1005 120». Оплата производится почасово. Минимальный срок — 1 час. Важно вовремя продлить сеанс через приложение, если вы задерживаетесь.

Преимущества платных парковок очевидны: это гарантия свободного и легального места в самых оживленных районах, порядок и отсутствие машин на обочинах, а также защита от эвакуатора.

Для жителей Москвы с постоянной регистрацией действует льготный тариф. С ним парковка обойдется всего в 5 рублей в час в пределах Бульварного кольца и 3 рубля в час в других платных зонах, что делает этот вариант крайне выгодным для регулярного использования.

Можно ли схитрить, оставив автомобиль бесплатно?

Любые попытки избежать оплаты, будь то закрытие номеров, использование чужих льгот или парковка в неположенном месте, приведут к значительному штрафу из-за данных с камер автоматического фиксирования. Штраф за неоплаченную парковку многократно превышает ее стоимость, а риск эвакуации создает серьезные проблемы и дополнительные расходы. Поэтому единственный верный способ — легально оплатить стоянку, что обеспечит вам спокойствие и сохранность бюджета.

