11 сентября 2025 в 12:49

Парковки в Москве: полный гид по платным и бесплатным зонам для авто

Парковки в Москве: полный гид по платным и бесплатным зонам для авто Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актуальный вопрос для каждого автовладельца в столице — платные и бесплатные парковки в Москве: правила и различия между этими зонами. Основное отличие заключается в необходимости оплаты времени стоянки и способе контроля.

Как припарковаться с выгодой?

Главное отличие платной парковки от бесплатной — необходимость оплаты времени стоянки.

  • Бесплатные парковки расположены в спальных районах за МКАД: Некрасовка, Митино, Бутово. А также на территориях около некоторых торговых центров, в промышленных зонах. В центре существуют желтые зоны для жителей со специальными разрешениями. Всегда обращайте внимание на знаки «Остановка запрещена» и разметку.

  • Платные парковки в Москве сконцентрированы в самом центре города: внутри Бульварного кольца, а также на территории внутри Садового кольца и за его пределами в деловых и популярных общественных кластерах. Зона платной парковки всегда обозначена знаками «Платная парковка» и соответствующей разметкой на асфальте.

Правила на платных парковках

Правила на платных парковках Москвы строго регламентированы.

  1. Найдите свободное место, обозначенное разметкой.

  2. Оплатите время стоянки через паркомат, мобильное приложение «Парковки Москвы» или СМС. Для льготников с действующим разрешением оплата списывается автоматически.

  3. Максимальный срок непрерывной парковки — 24 часа. Затем автомобиль необходимо переставить, иначе последуют штрафы.

Как надолго можно припарковать авто?

На бесплатных парковках максимальный срок стоянки законодательно не ограничен, если иное не указано на дополнительных знаках (например, «Место для инвалидов»). Однако рекомендуется соблюдать правила общественного порядка и не бросать транспортное средство на недели.

Платные и бесплатные парковки в Москве: правила и различия Платные и бесплатные парковки в Москве: правила и различия Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что делать, если нет свободных мест?

Всегда планируйте парковку заранее, используйте онлайн-карты для проверки наличия свободных мест и никогда не оставляйте автомобиль в неположенном месте во избежание штрафа и эвакуации.

  • Если нет мест на бесплатной парковке — поищите место на соседних улицах, перейдите в ближайшую платную зону или воспользуйтесь многоуровневым паркингом торгового центра.

  • Если машиномест нет на платной парковке — проверьте карту в приложении «Парковки Москвы» для поиска других платных зон поблизости или используйте коммерческий паркинг.

Лайфхак для жителей столицы

Москвичи с постоянной регистрацией могут оформить в приложении «Парковки Москвы» или на официальном портале mos.ru специальное разрешение, позволяющее парковаться в платных зонах всего за 3–5 рублей в час.

Понимание нюансов платных и бесплатных парковок в Москве: правил и различий — залог спокойной и законной стоянки в городе.

Ранее мы рассказывали, какие шаги предпринимать, если ваша машина пропала с парковочного места.

