Пассажир погиб из-за круиз-контроля, водителю грозит срок: кто виноват

В необычном ДТП на днях разбиралась ГИБДД в Нижегородской области. Водитель китайского кроссовера доверился круиз-контролю, однако умный помощник, как пытался объяснить водитель, не сработал. В результате автомобиль врезался в прицеп грузовика, пассажир «китайца» погиб. Можно ли доверять подобным электронным «наворотам», как часто они подводят, кто виноват в таких ситуациях — человек или машина, — разбирался NEWS.ru.

Почему водитель обвиняет в ДТП круиз-контроль

В ноябре 2024 года мужчина, выехав на платную трассу в Нижегородской области, включил на своем автомобиле GAC GS8 адаптивный круиз-контроль — систему, которая должна сама удерживать скорость и дистанцию. Кроссовер был также оснащен системами помощи при торможении и предупреждения фронтального столкновения.

Однако перед стоявшей впереди фурой электроника почему-то не притормозила, сам водитель тоже не успел среагировать — в результате GAC на скорости въехал в прицеп грузовика. От полученных травм пассажир легковушки скончался, а в отношении автомобилиста возбудили уголовное дело. Теперь же мужчина пытается доказать, что часть вины за трагедию лежит на автоматике.

Получится ли переложить ответственность за ДТП на электронику

Полностью доверять подобным электронным системам, конечно же, нельзя, заявил в разговоре с NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Например, то, что принято называть в автомобилях автопилотом, таковым не является. По сути, это расширенный круиз-контроль, не более того. Можно называть его как угодно, маркетологи придумают любое наименование. Их задача — продать машину, однако в инструкции будет написано, что это на самом деле не автопилот, а ответственность за управление полностью лежит на водителе. Гражданин поверил маркетологам, результат — погибший человек», — сказал Шапарин.

По его словам, любой водитель управляет средством повышенной опасности, поэтому именно находящийся за рулем человек должен нести полную ответственность.

«Нерадивых автомобилистов у нас, к сожалению, немало: они „залипают“ в телефоне, делают за рулем, что хотят. У них почему-то есть уверенность, что их машина все видит, все знает. Это не так. Это не беспилотные автомобили. И, конечно же, в любом таком ДТП они будут нести ответственность», — заключил Шапарин.

Если машина была технически неисправна, например, неправильно сработало программное обеспечение, то в дальнейшем водитель может судиться непосредственно с производителем, уточнил в беседе с NEWS.ru адвокат Григорий Сарбаев.

«Однако надо четко понимать, что ответственность несет всегда тот, кто находится за рулем, независимо от количества автоматики и наличия искусственного интеллекта», — добавил он.

Можно ли доверять электронным системам в машинах

Автомобильный юрист Лев Воропаев заявил NEWS.ru, что производители транспортных средств с электронными помощниками всегда указывают, что нельзя доверять управление автомобилем подобным системам.

«Помощники, в основе которых лежит искусственный интеллект, не являются на сто процентов надежными. Да, они повышают уровень безопасности на дорогах, потому что не спят, не устают, не отвлекаются. Но сбоить может любая система. Кроме того, в нее можно внедрить вирус, и тогда помощник будет работать некорректно», — пояснил эксперт.

Базовые принципы обеспечения безопасности при управлении автомобилем изложены в правилах дорожного движения, которые не предусматривают участия искусственного интеллекта в управлении автомобилем, заявил в беседе с NEWS.ru председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач.

«Разработчики таких средств всегда оставляют зазор для своей ответственности в виде пользовательского соглашения, которое никто из владельцев автомобилей, как правило, никогда не читает. Оно снимает ответственность с разработчиков подобных систем, в частности и с автопроизводителей в целом. Соответственно, только водитель будет отвечать за совершенное ДТП. По версии автопроизводителей, современные интеллектуальные системы управления автомобилей лишь помогают водителю комфортно управлять им, но не заменяют его», — указал эксперт.

По мнению члена Российской ассоциации по связям с общественностью Вадима Попова, наивно верить в то, что круиз-контроль и ИИ-системы современного автомобиля на данном этапе развития этих технологий могут стать гарантией безопасности на трассе.

«Если бы это было так, то мы давно уже увидели бы в городах беспилотные такси и водителей, не использующих руль. Технологии еще не совершенные и не могут заменять полноценного человеческого участия в принятии решения на дороге», — подчеркнул в разговоре с NEWS.ru Попов.

Какими электронными опциями чаще всего пользуются автомобилисты

Владельцы современных автомобилей все чаще прибегают к помощи различных электронных опций, рассказал NEWS.ru директор одного из технических центров Михаил Пальмов. По его словам, ряд умных помощников сегодня широко распространен.

«Сейчас очень популярен адаптивный круиз-контроль, который позволяет поддерживать не только заданную скорость, но и безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля. Система использует радары и камеры для отслеживания потока. Если машина впереди замедляется, автоматически снижается скорость. Когда дорога вновь освобождается, система снова разгоняется до установленной скорости. Однако, как показывает практика, далеко не всегда эта опция работает идеально», — пояснил Пальмов.

Еще один помощник — система удержания в полосе движения. Камера на лобовом стекле распознает дорожную разметку. В том случае, если автомобиль начинает смещаться в сторону, система подает звуковой сигнал и может сама подкорректировать руль, рассказал собеседник NEWS.ru.

Также, по словам Пальмова, популярностью пользуется ассистент парковки, который с помощью датчиков и камер находит подходящее место. Машина сама управляет рулевым колесом, а водителю остается только контролировать педали газа и тормоза.

Где еще электронные помощники подводили автомобилистов

Электронные системы по-прежнему остаются неидеальными, подтвердил в разговоре с NEWS.ru автомобильный диагност Андрей Царев. Он напомнил о случае в Китае — там владельцу кроссовера Haval H6 пришлось проехать более 500 километров со скоростью около 100 км/ч, поскольку автомобиль отказывался отключать функцию круиз-контроля: машина не реагировала ни на нажатие педали тормоза, ни на другие команды водителя.

Несколько лет назад в Москве электрокар Tesla попал в крупную аварию: автомобиль находился в режиме assistance mode, когда часть функций выполняет автопилот, но основные решения принимает водитель. Скорость движения составляла 100 километров в час. В условиях недостаточной видимости система не смогла распознать эвакуатор, стоявший у отбойника. Электрокар врезался в него на полном ходу, после чего взорвался и полностью сгорел. Водитель и пассажиры тогда получили травмы различной степени тяжести.

