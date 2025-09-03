В Подмосковье произошло ДТП с арендованным автомобилем В Подольске каршеринговое авто пробило ограду и вылетело на площадь

Арендованный легковой автомобиль на скорости въехал на предназначенную для пешеходов площадь в Подольске. Как сообщает телеканал 360.ru, автомобиль пробил ограждение. Как рассказала очевидица, машина чуть не задела остановку общественного транспорта.

Остановка рядом. Хорошо, что не в нее, — сообщила женщина.

Ранее сообщалось, что в Москве водитель каршеринга не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на бордюрный камень и перевернулось. После этого автомобиль загорелся. Погибли два человека — водитель арендованного автомобиля и пассажирка.

До этого на федеральной автодороге Р-257 в Туве произошла смертельная авария. В результате ДТП два человека погибли и шестеро получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших один несовершеннолетний ребенок.