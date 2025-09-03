Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 11:53

В Подмосковье произошло ДТП с арендованным автомобилем

В Подольске каршеринговое авто пробило ограду и вылетело на площадь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арендованный легковой автомобиль на скорости въехал на предназначенную для пешеходов площадь в Подольске. Как сообщает телеканал 360.ru, автомобиль пробил ограждение. Как рассказала очевидица, машина чуть не задела остановку общественного транспорта.

Остановка рядом. Хорошо, что не в нее,сообщила женщина.

Ранее сообщалось, что в Москве водитель каршеринга не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на бордюрный камень и перевернулось. После этого автомобиль загорелся. Погибли два человека — водитель арендованного автомобиля и пассажирка.

До этого на федеральной автодороге Р-257 в Туве произошла смертельная авария. В результате ДТП два человека погибли и шестеро получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших один несовершеннолетний ребенок.

Подмосковье
регионы
Подольск
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Китайцы изобрели революционный способ космической стирки
«200 млн гривен исчезли»: в Раде заявили о декорациях вместо укреплений
В Петербурге пенсионерка отсудила кредит у банка
Два самокатчика столкнулись на пустой дороге в Красном Селе
Ученые открыли способ «починки» нервов без повреждений
Вассерман поставил точку в споре о победе Финляндии в войне с СССР
Минобороны привело доказательство освобождения половины Купянска
Погода в Москве в четверг, 4 сентября: ждать ли жары и мощных ливней
Мать Кадырова появилась в санкционном списке Великобритании
У России нашли инструмент, который поставит рынок СПГ «с ног на голову»
Три человека пострадали при обрушении на территории школы в Москве
Названо мощное оружие России, способное разнести учебные центры Сырского
Непомнящий назвал фаворита матча Россия — Катар
Саратовец покурил вейп администратора компьютерного клуба и обчистил кассу
Сбербанк нашел разумное решение по понижению ключевой ставки
Появилась информация о новом раунде переговоров России и США
«В отпуск приезжал»: участник СВО утопил мать четырехмесячного младенца
В Минобороны рассказали, какое положение занимают ВС России в Купянске
В Минздраве рассказали о динамике детской смертности в России
Россиянка ударилась головой о бассейн и заговорила на древнерусском языке
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.