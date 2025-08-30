День знаний — 2025
Появились кадры последствий огненного ДТП в Москве

В Москве водитель и пассажирка каршеринга погибли в ДТП

Фото: Прокуратура города Москвы

В Москве водитель каршеринга не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на бордюрный камень и перевернулось, сообщает прокуратура города. После этого ТС загорелось. Погибли два человека — водитель арендованного автомобиля и пассажирка.

На улице Басовской водитель арендованного автомобиля не справился с управлением, врезался в бордюрный камень, после чего произошло опрокидывание транспортного средства с последующим возгоранием, — заявили в прокуратуре.

Ранее на федеральной автодороге Р-257 в Туве зафиксировано серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии два человека погибли и шестеро получили повреждения различной степени тяжести. Среди пострадавших один несовершеннолетний ребенок.

До этого в городе Верхняя Салда Свердловской области внедорожник SsangYong сбил насмерть девятилетнего мальчика. Ребенок выбежал на нерегулируемый пешеходный переход. За рулем автомобиля находился 66-летний водитель, чей стаж вождения превышает 47 лет. При проведении освидетельствования у мужчины не выявили признаков опьянения. Погибший ребенок в этот момент возвращался домой с прогулки. На противоположной стороне дороги его ожидала мать.

