Тяжелый внедорожник насмерть задавил ребенка в российском регионе

В городе Верхняя Салда Свердловской области внедорожник SsangYong насмерть задавил девятилетнего мальчика, выбежавшего на нерегулируемый пешеходный переход, сообщает региональная Госавтоинспекция. По ее данным, за рулем автомобиля находился 66-летний водитель, который имеет более 47 лет стажа. Опьянения у мужчины не выявили.

По предварительной информации, 66-летний мужчина, управляя автомобилем SsangYong, совершил наезд на девятилетнего мальчика, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — говорится в сообщении.

Погибший ребенок возвращался с прогулки домой. На противоположной стороне дороги его ожидала мама.

Ранее в Сети появились кадры, как грузовик перевернулся и рухнул прямо на курьера на улицах Санкт-Петербурга. По словам очевидца, грузовик придавил только велосипед доставщика, сам курьер лежал в стороне, ему оказали помощь прохожие.

До этого в Хакасии произошло смертельное ДТП с участием троих несовершеннолетних, в результате которого погиб шестилетний мальчик. По предварительным данным, грузовик ГАЗ-63 с детьми в кузове на скорости вылетел с дороги.