День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 14:50

Появились кадры опрокидывания грузовика на курьера в Санкт-Петербурге

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Грузовик перевернулся и рухнул прямо на курьера в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ». Он также опубликовал соответствующие кадры, снятые из кабины большегруза. По словам очевидца произошедшего по имени Вадим, грузовик придавил только велосипед доставщика, сам курьер лежал в стороне, ему оказали помощь прохожие.

Видимых повреждений у него не было, но, вероятно, у него что-то очень сильно болело. Он как-то сильно ушибся и лежал все это время, а потом его скорая забрала, — вспомнил мужчина.

Уточняется, что за рулем грузовика находился 22-летний водитель. Он смог выбраться из кабины самостоятельно. При этом состояние мужчины неизвестно.

Ранее в Хакасии произошло смертельное ДТП с участием троих несовершеннолетних, в результате которого погиб шестилетний мальчик. По предварительным данным, грузовик ГАЗ-63 с детьми в кузове на скорости вылетел с дороги.

До этого на Фрунзенской набережной в центре Москвы произошло серьезное ДТП с участием BMW и микроавтобуса Mercedes. Предварительно, пострадали четыре человека, среди которых двое детей. Их госпитализировали.

Санкт-Петербург
ДТП
аварии
наезды
грузовики
курьеры
кадры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист напомнила о праве спилить мешающие ветки дерева с соседского участка
Падение из окна, смерть матери, затворничество: как живет Николай Ефремов
Ефремов бежал в Узбекистан: новинки кино 28 августа — 3 сентября
«Рычаги существуют»: политолог раскрыл, как Трамп может «продавить» Киев
Россиянам рассказали, какие двигатели повлекут за собой проблемы в ГАИ
В МИД РФ назвали главные темы для обсуждения на саммите ШОС
Безработного петербуржца задержали после разбойного нападения
В Госдуме ответили на слова об этноанклаве в российском регионе
Блогер рассказал страшные подробности похорон военных ВСУ
Глава округа в Пермском крае не сможет выходить из дома еще три месяца
Общественники призвали запретить продажу одного вида одежды в секс-шопах
Телескоп Уэбба зафиксировал уникальный состав зарождающейся планеты
Юрист напомнила россиянам о штрафах за разведение костров
Тяжелый внедорожник насмерть задавил ребенка в российском регионе
«Полное разочарование»: в Сети обсуждают концерт Кадышевой
Спасатели на вертолетах нашли заблудившегося в лесу пенсионера
Раскрыта причина смерти актера из «Войны и мира»
Харрис лишилась госохраны по указу Трампа
Полиция Петербурга изъяла из машин мигрантов 32 свертка с наркотиками
Раскрыта сумма, которую владелец «Кириешек» отправил на помощь ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.