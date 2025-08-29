Появились кадры опрокидывания грузовика на курьера в Санкт-Петербурге

Грузовик перевернулся и рухнул прямо на курьера в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ». Он также опубликовал соответствующие кадры, снятые из кабины большегруза. По словам очевидца произошедшего по имени Вадим, грузовик придавил только велосипед доставщика, сам курьер лежал в стороне, ему оказали помощь прохожие.

Видимых повреждений у него не было, но, вероятно, у него что-то очень сильно болело. Он как-то сильно ушибся и лежал все это время, а потом его скорая забрала, — вспомнил мужчина.

Уточняется, что за рулем грузовика находился 22-летний водитель. Он смог выбраться из кабины самостоятельно. При этом состояние мужчины неизвестно.

Ранее в Хакасии произошло смертельное ДТП с участием троих несовершеннолетних, в результате которого погиб шестилетний мальчик. По предварительным данным, грузовик ГАЗ-63 с детьми в кузове на скорости вылетел с дороги.

До этого на Фрунзенской набережной в центре Москвы произошло серьезное ДТП с участием BMW и микроавтобуса Mercedes. Предварительно, пострадали четыре человека, среди которых двое детей. Их госпитализировали.