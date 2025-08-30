День знаний — 2025
30 августа 2025 в 07:58

Страшное ДТП в Туве унесло жизни двух человек

МЧС РФ: два человека погибли при лобовом столкновении автомобилей в Туве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На федеральной автодороге Р-257 в Туве произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли и шестеро получили травмы, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Среди пострадавших числится один ребенок.

Инцидент произошел на 840-м километре трассы, где лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Спасатели МЧС России проводили работы по деблокировке пострадавших и погибших из машин.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины аварии. Проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия.

Экстренные службы оказывают необходимую медицинскую помощь пострадавшим и организуют их транспортировку в медицинские учреждения. Точные обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что в Володарском округе Нижегородской области водитель грузовика разбился насмерть при столкновении с фурой. Смертельное ДТП произошло на 355-м километре трассы М‑7 «Волга».

До этого в городе Верхняя Салда Свердловской области внедорожник SsangYong насмерть задавил девятилетнего мальчика, выбежавшего на нерегулируемый пешеходный переход. За рулем автомобиля находился 66-летний водитель, который имеет более 47 лет стажа. Опьянения у мужчины не выявили.

Тыва
ДТП
аварии
погибшие
