Страшное ДТП в Туве унесло жизни двух человек МЧС РФ: два человека погибли при лобовом столкновении автомобилей в Туве

На федеральной автодороге Р-257 в Туве произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли и шестеро получили травмы, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Среди пострадавших числится один ребенок.

Инцидент произошел на 840-м километре трассы, где лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Спасатели МЧС России проводили работы по деблокировке пострадавших и погибших из машин.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины аварии. Проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия.

Экстренные службы оказывают необходимую медицинскую помощь пострадавшим и организуют их транспортировку в медицинские учреждения. Точные обстоятельства ДТП выясняются.

