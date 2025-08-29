Водитель грузовика разбился насмерть при столкновении с фурой

Водитель грузовика разбился насмерть при столкновении с фурой В Нижегородской области произошло смертельное ДТП с участием фуры и грузовика

В Володарском округе Нижегородской области водитель грузовика разбился насмерть при столкновении с фурой, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию. Смертельное ДТП произошло на 355-м километре трассы М‑7 «Волга».

Водитель грузовой машины Isuzu на скорости врезался в КамАЗ с полуприцепом, когда тот остановился на красный сигнал светофора. Владелец грузовика скончался на месте от полученных травм.

По факту смертельной аварии началась проверка. Ее проводят сотрудники Гострудинспекции по региону.

Ранее в Амурской области водитель легковушки погиб после столкновения с поездом Чита — Благовещенск. Смертельное ДТП случилось на регулируемом переезде между станциями Моховая Падь и Благовещенск.

До этого два человека погибли при столкновении фуры и машины каршеринга на первом километре Юго-Восточной хорды. Водитель легкового автомобиля наехал на стоявший на обочине КамАЗ.