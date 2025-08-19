Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 11:15

Два человека погибли при столкновении легковушки и фуры в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два человека погибли при столкновении фуры и машины каршеринга на первом километре Юго-Восточной хорды, сообщило Управление Госавтоинспекции по Московской области в своем Telegram-канале. Там уточнили, что водитель легкового автомобиля наехал на стоявший на обочине КамАЗ. На месте работают сотрудники ГАИ.

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли на месте, — говорится в сообщении.

Ранее в Свердловской области на 267-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень, недалеко от Тугулыма, произошло ДТП. Грузовик Scania с полуприцепом врезался в легковой автомобиль Chery, в котором находились четыре человека — все они погибли. Водителя грузового авто госпитализировали в больницу.

До этого авария со смертельным исходом произошла на трассе под Смоленском. По предварительным данным, 69-летний водитель на внедорожнике Hyundai Santa Fe выехал на встречную полосу и врезался в Kia Cerato под управлением 60-летнего мужчины. В результате водитель и два пассажира Kia скончались, а водитель Hyundai и его пассажир получили травмы.

Россия
Подмосковье
аварии
фуры
каршеринг
