09 декабря 2025 в 11:17

Суд снял арест с водителя, который напился и сбил шесть человек

В Новосибирске суд снял арест с 19-летнего водителя, сбившего людей на остановке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Октябрьский районный суд Новосибирска снял арест с 19-летнего водителя Олега Попова, который на каршеринге сбил людей на остановке, информирует пресс-служба судов общей юрисдикции региона «ВКонтакте». Отмечается, что молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения. В результате его действий пострадали шесть человек.

Мера пресечения в виде домашнего ареста <...> изменена на меру пресечения в виде запрета определенных действий, — говорится в сообщении.

При этом постановление суда пока не вступило в законную силу. Попова обвиняли в том, что 9 октября 2025 года он двигался на иномарке и наехал на пешеходов. Водительских прав у него не было.

Ранее мужчину, который скрылся с места смертельного ДТП с велосипедистом в Каменском районе Свердловской области, нашли и задержали правоохранители. В ГАИ уточнили, что водителю иномарки 20 лет. Молодой человек был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В Челябинской области 73-летний пенсионер на иномарке сбил 15-летнюю девушку на пешеходном переходе. ДТП произошло на трассе, а подростка после аварии госпитализировали с множественными травмами.

