Суд снял арест с водителя, который напился и сбил шесть человек

Октябрьский районный суд Новосибирска снял арест с 19-летнего водителя Олега Попова, который на каршеринге сбил людей на остановке, информирует пресс-служба судов общей юрисдикции региона «ВКонтакте». Отмечается, что молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения. В результате его действий пострадали шесть человек.

Мера пресечения в виде домашнего ареста <...> изменена на меру пресечения в виде запрета определенных действий, — говорится в сообщении.

При этом постановление суда пока не вступило в законную силу. Попова обвиняли в том, что 9 октября 2025 года он двигался на иномарке и наехал на пешеходов. Водительских прав у него не было.

