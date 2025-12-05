ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 13:27

Пожилой водитель снес с ног переходившую дорогу девушку-подростка

В Челябинской области пенсионер сбил 15-летнюю девушку на пешеходном переходе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пенсионер за рулем Hyundai ix35 сбил 15-летнюю девушку на пешеходном переходе на трассе в Челябинской области, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Подростка госпитализировали со множественными травмами.

Инцидент произошел утром 5 декабря на трассе Челябинск — Аэропорт. 73-летний мужчина сбил девушку, когда та переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП несовершеннолетняя 15-летняя девушка получила травмы и была госпитализирована, — говорится в сообщении.

Ранее на въезде в столицу Ингушетии, город Магас, произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Нива» и микроавтобуса «Газель», который перевозил школьников. Погибших в результате аварии нет, однако число пострадавших достигло пяти. В больницу были доставлены четверо детей и один педагог.

Еще одно серьезное ДТП произошло на трассе между Братском и Усть-Илимском в Иркутской области. Автомобиль Datsun on-DO выехал на встречную полосу и столкнулся с лесовозом Mercedes-Benz Actros. В результате аварии погибли 66-летний водитель легковой машины и его 70-летняя супруга. Водитель автопоезда не пострадал.

ДТП
аварии
Госавтоинспекция
пострадавшие
подростки
дети
Челябинская область
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Доминирование рубля: курсы валют сегодня, 5 декабря: доллар, евро и юань
Наступление ВС РФ на Харьков 5 декабря: ТОС выжигают войска, бойня в Вильче
Иммунолог ответила, как избежать аллергии на искусственную ель
Прямая линия с Путиным: когда в 2025 году, во сколько, как задать вопрос
В одном регионе первыми начнут уборку снега с помощью ИИ
Политолог ответил, почему США могут помешать плану ЕК изъять активы России
Захарова обвинила НАТО в уничтожении нормальных контактов с Россией
Мирошник объяснил нелюбовь Киева к коммунистам и священникам
Магнитные бури сегодня, 5 декабря: что будет завтра, перепады настроения
В «Ахмате» предрекли, чем завершится президентство Зеленского для Украины
В МИД РФ озвучили, как Россия разоблачает западных покровителей Киева
«Хотим расширять бизнес в новых регионах РФ: представитель Robohall о ТИЭФ
Адвокат объяснил, как Лурье может получить от Долиной свыше 112 млн рублей
Стало известно, кто мог расстрелять молившуюся бабушку на дороге в Купянске
Росгвардия показала, как проходила проверка элитного рехаба-концлагеря
Корстин объяснила успешный старт МБА в сезоне Единой лиги ВТБ
В Асбесте на дорогу сошла лавина из мертвых кур
«Топчут демократию»: в США признали наличие противоречий с Европой
Бузова дала предновогодний совет россиянам
Путин оценил запуск телеканала RT в Индии
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.