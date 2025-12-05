Пожилой водитель снес с ног переходившую дорогу девушку-подростка В Челябинской области пенсионер сбил 15-летнюю девушку на пешеходном переходе

Пенсионер за рулем Hyundai ix35 сбил 15-летнюю девушку на пешеходном переходе на трассе в Челябинской области, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Подростка госпитализировали со множественными травмами.

Инцидент произошел утром 5 декабря на трассе Челябинск — Аэропорт. 73-летний мужчина сбил девушку, когда та переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП несовершеннолетняя 15-летняя девушка получила травмы и была госпитализирована, — говорится в сообщении.

