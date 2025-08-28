День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 14:04

Водитель легковушки погиб после столкновения с пассажирским поездом

В Амурской области водитель легковушки погиб после столкновения с поездом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Амурской области водитель легковушки погиб после столкновения с пассажирским поездом Чита-Благовещенск, пишет «МК в Чите» со ссылкой на Забайкальскую железную дорогу. Смертельное ДТП случилось на регулируемом переезде между станциями Моховая Падь и Благовещенск.

Как выяснилось, легковушка резко выехала на ж/д пути перед приближающимся поездом. Водителя не остановился, несмотря на сигнализацию.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В связи с аварией ожидается задержка пассажирских поездов № 392 Чита — Благовещенск и № 318 Нижний Бестях — Благовещенск.

В Борзинском округе Забайкальского края грузовой поезд протаранил грузовик на регулируемом железнодорожном переезде. Серьезное ДТП случилось на станции Безречная.

поезда
ДТП
аварии
водители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Альпинист оценил поведение напарника, оставившего Наговицыну в горах одну
В подмосковном Фрязино вспыхнул пожар в кабине водителя КамАЗ
В США приняли еще одно жесткое решение против мигрантов
Актриса Старшенбаум воссоединилась с сыном от звезды сериала «Диверсант»
Опубликованы кадры спасения туристов от лесного пожара под Геленджиком
В России решили серьезно взяться за гонщиков на питбайках и изменить ПДД
Самойлова поделилась интимными подробностями жизни с Джиганом
Швеция и Финляндия поставили ультиматум НХЛ из-за России
Россиянка заработала почти миллион рублей на несуществующем ребенке
Нутрициолог рассказала, как подготовить детей к новому учебному году
В СПЧ пообещали запретить русофобию в России
Россиян предупредили о риске кражи денег на отдыхе за границей
В Госдуме объяснили важность освобождения Купянска
Бородин ответил Шнурову после матерного послания от бойцов СВО
Российские войска сбили 666-й самолет ВСУ с начала спецоперации
Появилось фото застрявшей в горах альпинистки Наговицыной с травмой
Телефон взорвался в руках у 15-летней девочки
Названа дата эвакуации погибшего в Кабардино-Балкарии альпиниста
Российские военные начали применять систему БПЛА без участия человека
Рабочий из Бурятии едва не погиб, попав под колеса своего же трактора
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.