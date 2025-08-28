Водитель легковушки погиб после столкновения с пассажирским поездом

Водитель легковушки погиб после столкновения с пассажирским поездом В Амурской области водитель легковушки погиб после столкновения с поездом

В Амурской области водитель легковушки погиб после столкновения с пассажирским поездом Чита-Благовещенск, пишет «МК в Чите» со ссылкой на Забайкальскую железную дорогу. Смертельное ДТП случилось на регулируемом переезде между станциями Моховая Падь и Благовещенск.

Как выяснилось, легковушка резко выехала на ж/д пути перед приближающимся поездом. Водителя не остановился, несмотря на сигнализацию.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В связи с аварией ожидается задержка пассажирских поездов № 392 Чита — Благовещенск и № 318 Нижний Бестях — Благовещенск.

