25 августа 2025 в 12:11

Поезд на скорости протаранил грузовик в Забайкалье

В Борзинском округе Забайкальского края грузовой поезд протаранил грузовик на регулируемом железнодорожном переезде, пишет «МК в Чите» со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру. Серьезное ДТП случилось на станции Безречная.

Как выяснилось, водитель грузового автомобиля внезапно выехал на регулируемый железнодорожный переезд прямо перед поездом. Машинист предпринял экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Авария обошлась без пострадавших. График движения пассажирских поездов не нарушен. По факту ДТП прокуратура начала проверку.

Ранее в Саратовской области пассажирский поезд протаранил выехавшую на пути машину. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, его доставили в больницу.

