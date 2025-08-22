Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 12:23

В российском регионе поезд протаранил автомобиль

В Саратовской области пассажирский поезд протаранил выехавшую на пути машину

Фото: Госавтоинспекция Саратовской области

В Саратовской области пассажирский поезд протаранил выехавшую на пути машину, сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на пресс-службу Приволжской железной дороги. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, его доставили в больницу.

Инцидент произошел между станциями Анисовка и Лебедево, когда водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом №345 Нижневартовск — Адлер. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным.

До этого в Забайкалье произошло массовое ДТП с участием четырех большегрузов и одного легкового автомобиля. На дороге столкнулись грузовики: КамАЗ, Shacman, Volvo и Lifan, а также легковушка Honda Fit. В результате ДТП пострадала водитель легкового автомобиля.

Саратовская область
Россия
автомобили
поезда
