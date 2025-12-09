Ремонт квартиры у соседей закончился реанимацией для 11-летнего мальчика В Подольске ребенок отравился во время ремонта и попал в реанимацию

В Подольске 11-летний мальчик попал в реанимацию из-за ремонта квартиры у соседей сверху, сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». По его информации, ребенку диагностировали отравление токсичным веществом — бензолом. Речь идет о составе, которым строители залили пол.

Как уточнил канал, сперва пострадавшая семья почувствовала резкий химический запах. Когда 11-летний мальчик вернулся домой со школы, он потерял сознание. Ребенка уже выписали из больницы, однако он по-прежнему испытывает сильные головные боли.

По данным источника, родители пожаловались в администрацию города и подготовили досудебную претензию соседу. При этом в Роспотребнадзоре подтвердили, что в квартире были пары альфа-метилстирола, формальдегида, бензола, стирола и других веществ, опасных для человека в большой концентрации.

Ранее химик Андрей Дорохов предупредил, что смешивание чистящих средств может привести к интенсивной химической реакции с выделением токсичного газа, способного вызвать тяжелый отек легких и угрозу для жизни. Особенно опасно сочетание средств на основе гипохлорита натрия (отбеливатели) с кислотными продуктами или аммиаком.